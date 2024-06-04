Билайн запустил Группу быстрого реагирования для борьбы с мошенничеством

[ Общество ]

Билайн объявляет о запуске Группы быстрого реагирования. Это часть контактного центра поддержки оператора, созданная специально для обеспечения информационной безопасности, экстренной и фокусной помощи клиентам компании.

ГБР

Если клиент считает, что оказался под воздействием злоумышленников, он может обратиться в Группу быстрого реагирования билайна, где ему постараются помочь не боты, а реальные люди — сотрудники поддержки оператора. Сделать это очень просто — с помощью электронного консультанта билайна по номеру 0611 или в чате мобильного приложения.

Под атакой мошенников счет идет на секунды. Чтобы клиент в экстренной ситуации не терял время, набирая электронного консультанта, специалисты билайна провели большие изменения на IVR (интерактивное голосовое меню).

Теперь первое, что слышит клиент, набирая 0611, — информацию о безопасности. Билайн предупреждает, что не стоит сообщать личные данные и коды из смс по телефону, а договор на услуги связи бессрочный и продлевать его не нужно. Далее можно сообщить о попытке мошенничества, связаться с Группой быстрого реагирования или получить информацию о том, как себя обезопасить.

Для защиты клиентов от нежелательных звонков, включая мошеннические и спам, в билайне используют комплексный подход. Оператор разработал решения и сервисы под общим названием «Моя безопасность», которые позволяют свести к минимуму возможность получения мошеннического или спам-звонка. В частности, «Виртуальный помощник», базовая версия которого доступна бесплатна для клиентов оператора, не пропустит нежелательные вызовы, поговорив с их инициаторами за вас.

Проделанная работа уже дает свои первые плоды. Только в Москве, где наблюдалось наибольшее количество жалоб на мошеннические атаки, число обращений снизилось на 77%. В целом за последние два месяца число обращений по теме мошенничества на горячую линию билайна снизилось более чем в 2 раза (в марте — 42,1 тыс., в мае — 18,4 тыс.).

«Уже сейчас мы пониманием, что в одиночку справиться с такой глобальной проблемой, как мошенничество, не получится. Билайн налаживает сотрудничество с банками и Госуслугами, чтобы в момент мошеннической атаки на клиента сотрудники Группы быстрого реагирования могли связываться с партнерами и противостоять преступным действиям с различных сторон, доводя решение проблемы клиента до конца», — комментирует запуск Группы быстрого реагирования Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу ПАО «ВымпелКом».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru, ОГРН 1027700166636, 2VSb5y2j3ck

Теги:
мошенники билайн
 

Последние новости

Череповчанин Антон Лактионов вошел в пятерку сильнейших дзюдоистов
Георгий Филимонов утвержден кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора
Расширен перечень профессий, дающих право на получение единовременной выплаты
Известный вологодский косметолог запретила сыну использовать свое имя
На базе Сокольского ЦБК будет создан «Лес упаковочных решений»
Билайн запустил Группу быстрого реагирования для борьбы с мошенничеством
Устюжанин застрелил земляка при невыясненных обстоятельствах
Суд заставил жительницу Белозерска топить печь в холода
Площадки проекта «Город детства» начали работать в Вологде
Глава одного из вологодских муниципалитетов задержан за взятку