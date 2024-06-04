Благотворительный концерт «Своих не бросаем» пройдет в Вологде

[ Общество ]

В вологодском скейт-парке «Яма» 11 июня в 18:00 пройдёт благотворительный концерт «Своих не бросаем». Все вырученные от мероприятия средства будут направлены на приобретение оборудования и снаряжения для бойцов СВО.

На концерте выступят творческие коллективы города, пройдёт благотворительная ярмарка с изделиями ручной работы вологодских мастеров.

Также в скейт-парке будет организован сбор гуманитарной помощи.

В городской администрации напомнили, что на сегодняшний день вологжанами в район проведения спецоперации направлено более 301 тонны гуманитарного груза.

Теги:
благотворительность военная операция
 

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