Баскетбольная «Чеваката» пополнилась еще одним легионером

Анастасия Купликова пополнила состав баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката». Два предыдущих сезона 28-летняя Анастасия Купликова провела в «Казаночке», до этого выступала за «Пересвет-ЮФУ», «Самару», «Спартак» СПб», московское «Динамо» и оренбургскую «Надежду».

В прошлом сезоне за клуб из Казани Настя провела 32 матча, набирая 10,2 очков, 5,7 подборов, 4,5 результативных передач и 1,6 перехватов, проводя на площадке по 27 минут в среднем за игру.

В череповецкой волейбольной «Северянке», наоборот, потеря. Пасующая Анастасия Богомолова покидает волейбольный клуб и переходит в другую команду. В профессиональной карьере Настя пока выступала только в «Северянке».