Обладатель кубка России череповецкий футболист Иван Сергеев обещает еще пошуметь

Вслед за суперкубком и победой в чемпионате России, воспитанник череповецкого футбола Иван Сергеев в составе петербургского «Зенита» выиграл кубок страны, обыграв в суперфинале калининградскую «Балтику» - 2:1.

Воспитанник череповецкого футбола Иван Сергеев вышел в стартовом составе. В первом тайме имел несколько возможностей для взятия ворот, но отметиться голом не смог и был заменен сразу после перерыва. Это не помешалось ему стать соавтором уникального достижения, сделав требл - выиграв три трофея за один сезон - 2023/24.

«Еще есть к чему стремиться. Нужно добыть и дубли, и хет‑трики. Будем стараться побеждать и дальше. У меня еще год контракта, еще пошумим. Сейчас мы заслуженно уходим в отпуск на хорошей ноте», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

После матча прошел парад всех участников самого масштабного футбольного турнира. В прошедшем сезоне в кубке России приняли участие более 100 команд, среди которых и «Динамо» Вологда. Вологодский клуб, напомним, смог дойти до третьего раунда пути регионов, где проиграл ивановскому «Текстильщику» - 1:2. На параде в «Лужниках» вологжан представлял капитан команды - Михаил Петролай.