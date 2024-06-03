Движение на кувшиновском мосту закроют в ночь на 6 июня

[ Общество ]

В Вологде в ночь на 6 июня будет полностью закрыто движение по кувшиновскому мосту. Как пояснили в пресс-службе администрации города, это необходимо для обустройства ливневой канализации. Мост для движения будет закрыт с 23 часов 5 утра до 6 часов утра 6 июня.

«Вологжане могут воспользоваться объездными путями: улица Клубова — автодорога М-8 (Обход Вологды) — подъезд к деревне Чашниково — улица Майская и обратно; улица Чернышевского — улица Железнодорожная — а/д Прилуки — Дубровское — а/д М-8 — подъезд к деревне Чашниково — улица Майская и обратно», - говорится в сообщении. 

В администрации города также уточнили, что в настоящее время работы по ремонту кувшиновского моста идут с опережением графика.

Теги:
ремонт моста перекрытие движения
 

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