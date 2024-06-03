В Устюжне реконструируют уникальный деревянный мост

В Устюжне реконструируют уникальное сооружение под названием «козий мостик». Уникальность моста заключается в его деревянной конструкции, изогнутой конфигурации и современной системе подсветки. Как пояснили в пресс-службе врио губернатора Георгий Филимонова, таких мостов в России больше нет.

«Козий мостик» реконструируют в рамках проекта «Реновация торговой площади», который стал победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Проект получил федеральный грант в размере 70 тысяч рублей. Дополнительно на его реализацию были выделены средства из областного бюджета. В рамках проекта предусмотрена, в том числе, реконструкция пешеходного моста - значимого туристического объекта Устюжны. Работы по его строительству близятся к завершению», - пояснил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Крайние пролеты моста максимально отнесены от фундамента расположенной рядом Благовещенской церкви, чтобы работы по реконструкции не влияли на объект культурного наследия федерального значения.