В Устюжне реконструируют уникальный деревянный мост

В Устюжне реконструируют уникальное сооружение под названием «козий мостик». Уникальность моста заключается в его деревянной конструкции, изогнутой конфигурации и современной системе подсветки. Как пояснили в пресс-службе врио губернатора Георгий Филимонова, таких мостов в России больше нет.
«Козий мостик» реконструируют в рамках проекта «Реновация торговой площади», который стал победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
«Проект получил федеральный грант в размере 70 тысяч рублей. Дополнительно на его реализацию были выделены средства из областного бюджета. В рамках проекта предусмотрена, в том числе, реконструкция пешеходного моста - значимого туристического объекта Устюжны. Работы по его строительству близятся к завершению», - пояснил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Крайние пролеты моста максимально отнесены от фундамента расположенной рядом Благовещенской церкви, чтобы работы по реконструкции не влияли на объект культурного наследия федерального значения.
«Переправа спроектирована таким образом, что железобетонные ростверки скрыты под водой и под землей, поэтому у моста сохраняется исторический вид полностью деревянной конструкции. Работы по реконструкции пешеходного моста через реку Ворожу были возобновлены в конце февраля 2024 года», - также рассказали в пресс-службе врио губернатора.