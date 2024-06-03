Новый порядок расчета потребленной электроэнергии будет введен с 1 июля

[ Общество ]

В Вологодской области с 1 июля вводится дифференцированный тариф на электроэнергию. Стоимость электроэнергии будет рассчитываться в зависимости от объемов потребления.

Как заявили представители Северной сбытовой компании, большинство жителей региона будет платить за электроэнергию по наименьшему тарифу.

Как указано в утвержденном приказе департамента топливно-энергетического комплекса, разработаны три диапазона потребления для домохозяйств (или земельного участка) в месяц:

- до 16 740 кВт ч;

- от 16 740 до 20 000 кВт ч;

- свыше 20 000 кВт ч.

«Минимальный тариф будет применяться для объёма потребления в первом диапазоне. Расчёт стоимости электроэнергии будет осуществляться умножением объёма потребления в каждом диапазоне на соответствующий тариф», - пояснили в службе корпоративных коммуникаций ООО «ССК».

Для вологжан, проживающих в многоквартирных домах с газовыми плитами, цена первого диапазона составит 6,37 руб. за кВт ч; второго - 6,76 руб. за кВт ч; третьего - 7,80 руб. за кВт ч.

Вологжане, проживающие в многоквартирных домах с электроплитами и электроотопительными установками, по первому диапазону будут платить 5,10 руб. за кВт ч; по второму - 5,41 руб. за кВт ч; третьего - 6,24 руб. за кВт*ч.

Для сельского населения цена первого диапазона составит 4,46 руб. за кВт ч; второго - 4,74 руб. за кВт ч; третьего - 5,46 руб. за кВт ч.

Стоимость электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) будет применяться по тарифу первого диапазона.

Теги:
коммунальные услуги электроэнергия
 

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