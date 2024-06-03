Вологжанин за 5 дней потерял более 4 млн рублей

В Вологде 40-летний местный житель за неполные 5 дней потерял более 4 млн рублей. Мужчина рассказал, что, начиная с 29 мая, ему стали звонить неизвестные люди, которые представлялись работниками портала Госуслуг, оператора мобильной связи, а также одного из банков.

Звонившие убедили мужчину, что с его банковскими счетами происходят сомнительные операции и для сохранения денег их нужно перевести на специальный счет.

«Потерпевший оформил несколько кредитов в разных банках, расположенных в Череповце. После обналичивания он посредством банкоматов в торговых центрах города металлургов переводил кредитные деньги на виртуальные банковские карты, номера которых ему диктовали. В первый раз потерпевший оформил кредит на 1,5 миллиона рублей, который в дальнейшем перевел мошенникам», - рассказали в региональном УМВД.

Всего потерпевший перевел жуликам 4,15 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.