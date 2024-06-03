Вологжанин за 5 дней потерял более 4 млн рублей

[ Происшествия ]

В Вологде 40-летний местный житель за неполные 5 дней потерял более 4 млн рублей. Мужчина рассказал, что, начиная с 29 мая, ему стали звонить неизвестные люди, которые представлялись работниками портала Госуслуг, оператора мобильной связи, а также одного из банков.

Звонившие убедили мужчину, что с его банковскими счетами происходят сомнительные операции и для сохранения денег их нужно перевести на специальный счет.

«Потерпевший оформил несколько кредитов в разных банках, расположенных в Череповце. После обналичивания он посредством банкоматов в торговых центрах города металлургов переводил кредитные деньги на виртуальные банковские карты, номера которых ему диктовали. В первый раз потерпевший оформил кредит на 1,5 миллиона рублей, который в дальнейшем перевел мошенникам», - рассказали в региональном УМВД.

Всего потерпевший перевел жуликам 4,15 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Теги:
телефонные мошенники уголовное дело
 

Последние новости

Череповчанин Антон Лактионов вошел в пятерку сильнейших дзюдоистов
Георгий Филимонов утвержден кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора
Расширен перечень профессий, дающих право на получение единовременной выплаты
Известный вологодский косметолог запретила сыну использовать свое имя
На базе Сокольского ЦБК будет создан «Лес упаковочных решений»
Билайн запустил Группу быстрого реагирования для борьбы с мошенничеством
Устюжанин застрелил земляка при невыясненных обстоятельствах
Суд заставил жительницу Белозерска топить печь в холода
Площадки проекта «Город детства» начали работать в Вологде
Глава одного из вологодских муниципалитетов задержан за взятку