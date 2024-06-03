Евгений Шулепов заявил о готовности повоевать в СВО

[ Общество ]

Экс-глава Вологды Евгений Шулепов, который в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, заявил о готовности отправиться добровольцем на специальную военную операцию.

Один из аргументов – Шулепов является мастером спорта по биатлону и к тому же охотник. То есть может в зоне СВО быть снайпером, поскольку одинаково хорошо стреляет из положений лежа и стоя.

Также группа поддержки Шулепова заявила, что у него два воинских звания – майор вооруженных сил и казачий полковник.

«Многие годы работал в отрасли ВПК, будучи начальником производственного объединения ВОМЗ. В совершенстве владеет технологиями производства различной продукции военной промышленности. Начиная с 2023 года, вместе со своим сыном, который еще в начале СВО ушел на фронт добровольцем, работал над изобретением беспилотников нового поколения, аналогов у этого изобретения в настоящее время нет», - написано на странице Шулепова в соцсетях.

Также группа поддержки арестованного экс-главы Вологды сравнила нахождение Шулепова в СИЗО с пленом, из которого во время войны несколько раз сбегал его дед. 

Правда, если Шулепов действительно решил отправиться добровольцем на СВО, ему нужно еще во время следствия признать свою вину, чего экс-глава Вологды категорических не намерен делать. 

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