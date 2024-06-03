Синоптики обещают жаркую неделю

[ Общество ]

На предстоящей неделе среднесуточная температура в Вологодской области превысит норму на 4-6 градусов, в отдельные дни возможна аномалия до 8 градусов. Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, в регион с южными потоками продолжит поступать теплый средиземноморский воздух.

Сегодня во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра.

Примерно такая же погода ожидается во вторник, правда, будет чуть прохладней – до 27 градусов.

«В среду и четверг на большей части области погода неустойчивая, с кратковременными дождями и грозами, в дневные часы до +27 тепла. К концу недели, по предварительным данным, значительных похолоданий не ожидается», - рассказали синоптики.

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