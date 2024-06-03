Череповчанин едва не спалил кухню во время приготовления ужина

[ Происшествия ]

В Череповце местный житель едва не сжег кухню во время приготовления ужина. Происшествие случилось накануне вечером в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома по улице Ленина.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, мужчина поставил вариться пищу, но забыл об этом.

«Когда вода выкипела, и пища начала подгорать, мужчина залил кастрюлю водой. Но жидкость попала в стоявшую рядом сковородку с горячим маслом. Из-за этого произошла вспышка, и огонь повредил потолок и фасад кухонного гарнитура», - пояснили в МЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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