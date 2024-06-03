Большой праздничный марафон для детей прошел в Вологде

На площади Революции Вологды 1 июня прошел большой праздничный марафон, посвященный Дню защиты детей. Открыли праздник и дали старт городскому проекту «Город детства» врио мэра Вологды Андрей Накрошаев и заместитель губернатора области Сергей Жестянников.

«Детство — удивительная пора первых шагов в большой мир. Самые светлые, чистые и добрые воспоминания всегда связаны именно с детством, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. Пусть осуществляются все детские мечты, а взрослые всегда поддерживают ваши стремления,» — поздравил ребят Андрей Накрошаев.

Заместитель губернатора региона Сергей Жестянников поблагодарил юного вологжанина Ивана Уварова, который оказывает поддержку бойцам.

«Многие говорят, что сейчас поколение не то, что молодёжь пропащая, но вы только посмотрите, какие среди молодёжи есть ребята. Иван написал более 280 писем на фронт нашим бойцам со словами поддержки. Поверьте, они каждое слово в письмах читают. Это та частичка с родины, которая подбадривает наших ребят, которая не даёт им отчаиваться и помогает идти вперёд. Иван, огромная тебе благодарность от нас и наших бойцов», — сказал Сергей Жестянников и вручил Ивану подарок от бойцов, а также от правительства области.

Также бойцы записали видеопривет для Ивана и поблагодарили его за те слова поддержки, что он пишет в письмах.

После торжественного открытия прошла концертная программа проекта «Город детства», который реализуется в Вологде с 2010 года.

Также весь день на площади работали шатры от Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» по нескольким культурно-развлекательным и образовательным трекам, а также детская зона с аниматорами.

В завершении праздника молодёжный эстрадный хор Вологодского областного колледжа искусств выступил с зажигательной концертной программой, а также выступила группа «5утра».