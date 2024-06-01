В зоосаде Великого Устюга родился длинноухий козленок

Пополнением похвастались сотрудники Зоосада в вотчине Деда Мороза.
Они сообщили, что козленок редкой породы камори родился в начале мая. У этих животных - огромные висячие уши, которые придают им забавный вид. В России такие козы почти не встречаются, их разводят в Пакистане.
Осмотрев малыша, специалисты пришли к выводу, что он здоров. Это козлик.
Пара коз камори, которая живет в зоосаде уже два года, стала родителями во второй раз.
Детеныш питается материнским молоком и уже пробует обычную для этих животных растительную пищу.
Пока родители с младенцем живут в теплом вольере: в Великом Устюге еще не так жарко, как в Вологде. С наступлением устойчивой теплой погоды животных переместят в уличный вольер на территорию Детского зоопарка.