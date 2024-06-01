В зоосаде Великого Устюга родился длинноухий козленок

[ Общество ]
Автор:
Амина Самир

Пополнением похвастались сотрудники Зоосада в вотчине Деда Мороза.

Они сообщили, что козленок редкой породы камори родился в начале мая.  У этих животных - огромные висячие уши, которые придают им забавный вид. В России такие козы почти не встречаются, их разводят в Пакистане.

Осмотрев малыша, специалисты пришли к выводу, что он здоров. Это козлик.

Пара коз камори, которая  живет в зоосаде уже два года, стала родителями во второй раз.

Детеныш питается материнским молоком и уже пробует обычную для этих животных растительную пищу. 

Пока родители с младенцем живут в теплом вольере: в Великом Устюге еще не так жарко, как в Вологде. С наступлением устойчивой теплой погоды животных переместят в уличный вольер на территорию Детского зоопарка.

 

Теги:
камори козленок зоосад
Зоосад в вотчине Деда Мороза ВК
 

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