Под Грязовцем столкнулись пять машин, погиб водитель

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Автокатастрофа случилась утром 1 июня на 401 километре трассы Москва – Архангельск.

На отрезке проезжей части, где идет ремонт, 36-летний уроженец Мурманской области выскочил на своей «Шкоде» на встречку и врезался в «Черри Тиго».

Шофер "Шкоды" , как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель "Черри" в больнице с серьезными травмами.

В этой же аварии пострадали еще три машины: "Ниссан Террано", за рулем которого находился 67-летний пенсионер, "Джили Кулрэй" под управлением 29-летнего мужчины и грузовик "Вольво" с полуприцепом, который вел 55-летний водитель.

Ранее newsvo.ru сообщал о гибели в Грязовецком округе велосипедиста, который накануне попал под колеса лесовоза в Вохтоге.

все, что осталось от машины
Теги:
ДТП авария
УМВД РФ по Вологодской области
 

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