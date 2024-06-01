Под Грязовцем столкнулись пять машин, погиб водитель

Автокатастрофа случилась утром 1 июня на 401 километре трассы Москва – Архангельск.

На отрезке проезжей части, где идет ремонт, 36-летний уроженец Мурманской области выскочил на своей «Шкоде» на встречку и врезался в «Черри Тиго».

Шофер "Шкоды" , как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель "Черри" в больнице с серьезными травмами.



В этой же аварии пострадали еще три машины: "Ниссан Террано", за рулем которого находился 67-летний пенсионер, "Джили Кулрэй" под управлением 29-летнего мужчины и грузовик "Вольво" с полуприцепом, который вел 55-летний водитель.



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