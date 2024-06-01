В Вологде орудуют сантехники, выполняющие мелкий ремонт по цене крыла от самолета

Вызывая сантехника или электрика в Вологде, будьте готовы к тому, что вас попросят заплатить за элементарную работу в десять, а то и сто раз больше среднерыночной стоимости.

Пост с описанием ситуации разместила в соцсети жительница губернского города. Ей нужно было заменить смеситель. Женщина не так давно вызывала мастера и знала, что стоит это максимум тысячу.

Сантехника вологжанка нашла на популярном сайте объявлений. Когда мастер пришел, хозяйка отсутствовала, дома были ее родственники. Вместо того, чтобы, как ранее было оговорено, оценить фронт работ и озвучить стоимость, этот человек просто заменил смеситель и потребовал 7700 рублей.

- По словам мастера, он выполняет работу особенно хорошо, и стоит это дорого, - говорит заказчица.

Так выглядит установленный "опытным мастером" смеситель

Судя по фотографии того, что получилось после выполнения заказа, мастер, вероятно, менял смеситель впервые в жизни.

Платить невероятную сумму дама отказась. Мастер, в свою очередь, отказался покидать квартиру и вызвал полицию. Он начал без разрешения жильцов снимать обстановку в квартире на камеру мобильника и заявил, что пожалуется полицейским, будто его избили (аудиозапись телефонного разговора имеется в распоряжении редакции).

Хозяева, в свою очередь, тоже набрали 112. Правда, наряд так и не приехал, и вызов спустя примерно 40 минут стороны отменили.

Сантехник отчаянно торговался с жильцами, требуя то 12 тысяч, то пять и угрожая вызвать адвокатов и засудить клиентов. Потом он принялся бегать по подъезду, сетуя, что ему срочно нужны деньги на похороны тещи и утверждая, будто подвергается преследованию из-за необычной внешности.

- Человек вел себя странно, я испугалась и заплатила три тысячи,- рассказывает клиентка.

Оставить негативную информацию на сайте у заказчиков не получилось. Отзыв отклонили - якобы за использование ненормативной лексики, которую фактически автор не употреблял. Безрезультатной оказалась и жалоба в группу сайта в соцсети, хотя человек разместил в объявлении чужую фотографию и представился не своим именем.

"Пользователи самостоятельно определяют цены и условия сделки для своих товаров и указывают их в объявлениях. Если продавец в переписке сообщил стоимость, которая отличается от заявленной, рекомендуем обратиться к нему. На фото может быть другой человек, например, если у автора есть коллеги, которые работают вместе с ним", - ответили там.

Судя по комментариям к посту, товарищам автора сообщения по несчастью повезло гораздо меньше.

- Я сантехнику Константину, которого нашла на этом же сайте, за ремонт кнопки смыва унитаза заплатила 23000 рублей не так давно. Когда он прижал меня к стене и сунул в лицо листок с расчётом, я решила, что жизнь дороже, и все перевела на счёт «бухгалтера» их фирмы, - поделилась другая вологжанка.

Вероятно, одиноким дамам не стоит даже в экстренных случаях вызывать мастеров по таким объявлениям. И не следует бояться обращаться в правоохранительные органы.