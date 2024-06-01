Сгоревший дом обойдется череповецкому курильщику в 7,5 млн рублей

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Пожар в череповецком селе Шухободь случился в марте прошлого года. 43-летний мужчина случайно поджег сигаретой диван, а потом загорелся и весь дом. Отстоять здание пожарным не удалось. 13 семей остались без жилья.

На курильщика завели уголовное дело за уничтожение чужого имущества в крупном размере. 

В судебном заседании мужчина заявил, что не признает вину и считает, что причиной пожара стало не курение, а короткое замыкание. Мировой судья с этой версией не согласился и приговорил селянина к 300 часам обязательных работ. Также подсудимого обязали выплатить пострадавшим стоимость утраченного имущества, которое стоило 7,5 млн рублей.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что приговор мужчина обжаловал, поэтому решение еще не вступило в законную силу.

Администрация Череповецкого района
 

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