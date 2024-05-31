Около 20 медалей завоевали вологодские легкоатлеты на чемпионате и первенстве СЗФО

Около 20 медалей завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате и Первенстве СЗФО по легкой атлетике, которые прошли в Ярославле 29 и 30 мая.

В состав сборной Вологодской области вошли легкоатлеты спортивного клуба «Череповец», СШ «Спартак» и СШОР «Витязь». Всего на счету наших спортсменов 12 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Победителями соревнований стали:

Мужчины. Кудин Артемий - 100 м - 10.88 в забеге, финал 10.87.

Юниоры до 23 лет. Попов Илья - 400м, Грохотов Эдуард - 2000 м сс препятствиями

Юниоры до 20 лет. Воронин Кирилл - 5000 м.

Бег 100 м (юноши до 16 лет): Климов Ростислав — 2009 г.р.

Бег 200 м (юноши до 16 лет): Климов Ростислав.

Эстафетный бег 4х100 м (юниоры до 23 лет): 1 место в составе команды - Самодуров Даниил.

U18 - Стрельцов Арсений чемпион на 100 м.

Эстафетный бег 4х100 м (девушки до 18 лет), эстафетный бег 4х400 м (юноши до 16 лет) и эстафета 4x100 м (юноши до 18 и 20 лет).