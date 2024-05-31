Премии волчатникам уже с 1 августа увеличат в 5 раз

Облохотдепартамент сформировал список охотников, которые разделят премиальные полмиллиона рублей за добытых волков. Всего в списке – 60 волчатников, которые за сезон добыли по одному или несколько волков.

«С начала года на территории Вологодской области добыто 166 особей волка. Лидеры по добыче: Устюженский округ, где добыто 19 особей волка, Великоустюгский округ – 16 особей, Вологодский и Кадуйский округа – 12 особей», - рассказали в ведомстве.

Всего на территории Вологодской области в настоящее время находятся порядка 280 особей волка.

В департаменте также напомнили, что с 1 августа в регионе премия за добытого волка увеличится сразу в 5 раз. В новом охотничьем сезоне за убитого волка будут выплачивать по 20 тысяч рублей.