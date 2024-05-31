Календарное лето в Вологодской области начнется с переменчивой погоды, - сообщает вологодский Гидрометцентр. Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов, однако ожидаются дожди с грозами.

В субботу кратковременные ливни пройдут в западных и центральных областях региона, на востоке будет без дождей. Столбики термометров в дневное время поднимутся до 28 градусов тепла.

Еще чуть теплей будет в воскресенье и в понедельник, но также с кратковременными дождями. В последующие дни зона ливневых осадков расширится и на восточные районы области.