Лето в Вологодской области начнется с переменчивой погоды

[ Общество ]

Календарное лето в Вологодской области начнется с переменчивой погоды, - сообщает вологодский Гидрометцентр. Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов, однако ожидаются дожди с грозами.

В субботу кратковременные ливни пройдут в западных и центральных областях региона, на востоке будет без дождей. Столбики термометров в дневное время поднимутся до 28 градусов тепла.

Еще чуть теплей будет в воскресенье и в понедельник, но также с кратковременными дождями. В последующие дни зона ливневых осадков расширится и на восточные районы области.

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