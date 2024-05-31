Молнии накануне сожгли три дома в Вологодской области

Попадание молний стали причинами трех пожаров в Вологодской области, которые произошли накануне днем.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, около 13.30 загорелось бывшее здание дома культуры в поселке Покровское Вашкинского округа.

«Пожар удилось ликвидировать на площади 375 кв.м. Кровля и потолочное перекрытие сгорели, стены получили повреждения. Очевидцы сообщили сотрудникам МЧС России, что незадолго до обнаружения пожара в здание ударила молния», - уточнили в МЧС.

Также из-за попадания молний пострадали дачные дома в деревне Васюково Грязовецкого округа и СНТ №1 «Аммофос» в Череповце.

В МЧС также предупредили, что вероятность попадания молнии в крышу дома далеко не равна нулю, особенно, если дом стоит на возвышенности. Поэтому установка на крыше громоотвода лишней не будет.