Известный вологодский активист получил срок за призывы к терроризму

Известный вологодский активист Анатолий Буров приговорен к 5 годам колонии общего режима. Приговор по делу был вынесен 29 мая, - уточнили в пресс-службе судов области.

Бурова признали виновным по ст.205.2 ч.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание терроризма или пропаганду терроризма с использованием интернета».

Через свой Telegram-канал он распространял видеозаписи о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Сообщается, что условно-досрочное освобождение лицам, осужденным по этой статье, не предусмотрено.