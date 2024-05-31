Известный вологодский активист получил срок за призывы к терроризму

[ Общество ]

Известный вологодский активист Анатолий Буров приговорен к 5 годам колонии общего режима. Приговор по делу был вынесен 29 мая, - уточнили в пресс-службе судов области.

Бурова признали виновным по ст.205.2 ч.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание терроризма или пропаганду терроризма с использованием интернета».

Через свой Telegram-канал он распространял видеозаписи о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Сообщается, что условно-досрочное освобождение лицам, осужденным по этой статье, не предусмотрено.

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