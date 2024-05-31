Евгений Шулепов жует одуванчики и обещает подробности «циркового представления»

Евгений Шулепов рассказал о режиме в следственном изоляторе Вологды. По его словам, подъем в 6 часов утра, отбой в 22, как в пионерском лагере.

«Утром - каша, в обед - щи, вечером - путассу. Витамины добираем на прогулке - жуем одуванчики во дворе, пока их не скосили. Сосед по камере - капитан ВСРФ»», - написано у Евгения Шулепова в соцсетях.

Также экс-глава Вологды обещает в ближайшее время опубликовать новые «зубодробительные подробности циркового представления».

Напомним, экс-глава Вологды и действующий депутат Законодательного собрания обвиняется следствием в получении взятки в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий. Решением суда он был помещен под арест в следственный изолятор, где пробудет до 13 июля.