Городские фонтаны начинают работать в Вологде

[ Общество ]

В Вологде постепенно включаются городские фонтаны. Накануне были подключены фонтаны на улице Маяковского и на площади Федулова. Водные сооружения в Кремлевском парке. По предварительным данным, могут быть подключены уже завтра. Также готовится к подключению фонтан на площади у ЦУМа.

По информации пресс-службы городской администрации, вопросами технической наладкой фонтана в настоящее время занимается компания «СеверАКВА», с которой у города заключен договор по обслуживанию. Запускать этот фонтан планируется в ближайшие дни.

Правда, один городской фонтан нынешним летом работать не будет. Это фонтан у драмтеатра, который подключать не планируют.

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