В Вологде на сэкономленные деньги отремонтируют еще два двора

В Вологде на сэкономленные в ходе торгов средства дополнительно отремонтируют еще два двора. Они находятся по адресам: ул. Дзержинского, 35а и ул. Псковская, 6. Общая стоимость ремонта составляет около 12 млн рублей. Работы начнутся в первой половине июня.

«Всего в этом году ремонтируем в рамках нацпроекта 52 дворовые территории. Воспользовались средствами, сэкономленными в ходе торгов, чтобы расширить список, поскольку понимаем, как это важно для жителей. Во дворах из основного списка ремонты идут полным ходом. На данный момент подрядчики работают по 28 адресам. Из них 20 дворовых территории находятся в завершающей стадии», - рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Всем дворы из общего списка должны быть отремонтированы к 1 сентября.