Вологжане выиграли открытый кубок Беларуси по мини-футболу

Вологжане стали победителями открытого кубка республики Беларусь по мини-футболу по программе специальной Олимпиады. Соревнования прошли в Орше с 27 по 30 мая.

В соревнованиях приняли участие 4 команды республики Беларусь и 2 команды специальной Олимпиады России – Вологодской области и республики Коми.

Наш регион представляли воспитанники «Школы для обучающихся с ОВЗ №1» из Вологды. Тренер команды Сергей Куликов, руководитель - Татьяна Шаравина.

По предварительным играм было создано два дивизиона. В финале вологжане сыграли вничью с хозяевами турнира - 2:2 и обыграли команду из города Веснево - 17:0, став чемпионами соревнований.

Победители и призеры награждены грамотами и медалями. Лучшим защитником турнира был признан наш игрок Владимир Еремеев.

Отметим, что ранее вологжане выиграли межрегиональные соревнования по мини-футболу специальной Олимпиады России, которые прошли в Санкт-Петербурге 21-26 апреля 2024 года.