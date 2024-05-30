Вологодские грибники хвастаются в сетях первыми подберезовиками

Весенние съедобные грибы - "бабушкины уши" и "ведьмин котел" - уже отходят. Немногие знают, что это деликатес, который можно употреблять в пищу.

Зато в наших лесах появились первые "настоящие", то есть всем известные грибы - подберезовики. Урожаем похвастались пользователи ВКонтакте в группе "Грибы, ягоды, грибники Вологодской области".

Фотографиями с удивительными находками поделились жители Харовского округа, Шекснинского и Череповецкого районов.

Первый гриб нашел 28 мая череповчанин Евгений.

Его примеру последовали шекснинка Ольга и харовчанин Андрей.

Комментаторы отметили, что первые грибы есть не стоит.

- Они считаются токсичными, - уверяют некоторые пользователи.

На самом деле это заблуждение. Но на суп или жаркое первых немногочисленных грибов все равно не хватит.