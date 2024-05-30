В Вологде снесут несколько незаконно установленных объектов

В Вологде решением городской администрации будут снесены несколько объектов самостроя. В списке – незаконно установленные гаражи, хозпостройка, два сооружения и ограждение, - сообщает сегодня портал GorodVo.

Полный список самостроев опубликован в распоряжении «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества».

Как указано в документе, сносу подлежат:

- два сооружения, четыре металлических гаража, одну хозяйственную постройку и одно ограждение неподалёку от дома № 47 на улице Саммера;

- пять хозяйственных построек рядом с домом № 20 на Ново-Архангельском шоссе;

- два киоска и один металлический гараж напротив дома № 35 на улице Элеваторная;

- три конструкции у дома № 68 на улице Можайского;

- два металлических гаража вблизи дома № 12 на улице Ярославская;

- один металлический гараж у дома № 9 в микрорайоне Тепличный;

- один металлический гараж рядом с домом № 10 на улице Парковая в селе Молочное;

- одну хозяйственную постройку вблизи дома № 29а на улице Добролюбова;

- одну конструкцию у дома № 12 на улице Марии Ульяновой;

- одно сооружение рядом с домом № 1 на улице Южная.