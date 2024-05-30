ЕГЭ в Вологодской области в этом году проходит под контролем Ростелекома

В Вологодской области экзамены проходят в 50 учреждениях. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена провайдер установил современные IP-камеры в каждом помещении — 717 устройств в 348 аудиториях. Охват экзаменационных помещений видеонаблюдением составил 100%.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В обзор камер, установленных в аудиториях, попадают участники ГИА, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В тайне остаются персональные данные участников ГИА, заполненные бланки регистрации и ответы.

«Наши специалисты успешно протестировали систему видеонаблюдения перед проведением экзаменов. Тренировочные мероприятия позволили предотвратить появление возможных организационных и технологических проблем и обеспечить корректную работу оборудования для прозрачности и честности экзаменационного процесса», - рассказал директор вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома». Максимальный срок хранения — до 1 апреля 2025 года.

Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут 13,5 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также искусственный интеллект с технологией анализа поведения. Нейронная сеть, разработанная «Ростелекомом», будет ежедневно проверять видеотрансляции из 270 аудиторий и архивные записи из 1 000 классов. При обнаружении подозрительного поведения участника на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение, и запись поступит на проверку к наблюдателю. После этого обнаруженное нарушение отправится на утверждение к модератору, а затем, при необходимости, в пункт проведения экзамена. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более честным и прозрачным.

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.