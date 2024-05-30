Андрей Луценко назвал дату проведения осенних выборов

Выборы губернатора Вологодской области состоятся 8 сентября 2024 года. Соответствующее постановление принято депутатами Законодательного собрания области в ходе 34-й сессии.

«По закону выборы губернатора области должны быть назначены Законодательным собранием не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В этом году Единый день голосования назначен Центральной избирательной комиссией на 8 сентября. Согласно принятому сегодня постановлению, в этот же день состоятся выборы губернатора области, - рассказал председатель ЗСО Андрей Луценко.

Также в Единый день голосования в Вологодской области пройдут довыборы в Законодательное собрание и в Вологодскую городскую Думу. Решение о количестве дней голосования избирком примет в ближайшее время.

Кроме этого, сегодня депутаты утвердили поправки в региональное законодательство, запрещающие иностранным агентам регистрироваться в качестве кандидатов на выборах. К моменту подачи документов в избирком кандидат обязан прекратить статус иностранного агента. В противном случае ему откажут в регистрации. Также иностранные агенты не могут быть доверенными лицами, уполномоченными представителями кандидатов и наблюдателями.