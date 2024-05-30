Готовность работ по ремонту улицы Воркутинской составляет порядка 30%

В Вологде ремонт улицы Воркутинской выполнен ужен на треть. Дорожники ремонтируют участок улицы от дома № 2 до дома № 24 протяженностью около километра. Стоимость работ составляет 72 млн рублей.

Как пояснили в администрации города, на участке дороги будет обновлена проезжая часть, бортовые камни, сделаны тротуары, восстановлены газоны, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Работы начались в конце апреля. Уже сейчас сделано основание проезжей части и выровнены площадки под парковочные места. Эти участки засыпаны песком и щебнем.

В ходе выездной проверки врио мэра Вологды Андрей Накрошаев обсудил с дорожниками установку 4-х дополнительных дождеприемных колодцев, чтобы во время дождей вода не стекала с проезжей части во дворы.

«Необходимо помнить, что ливневка должна справляться с любым объёмом воды. Также не забываем про благоустройство тротуаров. Неоднократно говорил и повторю, что грунт делаем на 5-10 сантиметров ниже бортового камня, чтобы земля во время дождя не стекала на дороги, и не образовывалась грязь. Нужны соответствующие решения», - обозначил Андрей Накрошаев.

Также по словам специалистов, в рамках ремонта предусмотрены заниженные спуски с тротуаров, что обеспечит комфортное передвижение как для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и для мам с колясками.