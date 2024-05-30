Убивший 19 лет назад таксиста череповчанин надолго отправится за решетку

В Череповце вынесен приговор 50-летнему местному жителю, который в мае 2005 года зарезал и ограбил таксиста.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина. Будучи пьяным, ехал на такси со своей подругой. Когда таксист доставил пару по указанному адресу, попросил расплатиться.

«В ответ на законное требование водителя такси оплатить поездку, не обладая при этом денежными средствами для оплаты за проезд, нанес не менее двух ударов рукой по туловищу, а затем ножом в грудь. Забрав у водителя такси поясную сумку и 10 000 рублей, злоумышленник скрылся с места совершения преступления», - рассказали в пресс-службе судов области.

Водитель такси сообщил о нападении по рации и коллеги обнаружили его в тяжелом состоянии во дворе дома на улице Парковой. Спустя несколько часов поле доставления в больницу мужчина скончался.

Найти подозреваемого удалось только летом прошлого года. Сам он вину не признал и в суде отрицал свою причастность к убийству.

Суд, впрочем, посчитал обвинение доказанным и отправил его в колонию особого режима на 25 лет. Также в пользу вдовы погибшего таксиста с него взыскан 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.