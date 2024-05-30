Педиатрическое отделение поликлиники №4 будет принимать в новом корпусе

[ Общество ]

Педиатрическое отделение городской поликлиники №4 Вологды будет принимать в новом корпусе уже в июле. В настоящее время отделение обслуживает порядка 18 тысяч детей. Что в полтора раза превышает ее проектную мощность. Новый корпус позволит решить эту проблему.

Первоначально планировалось разместить в новом корпусе административно-хозяйственную часть, но позже решили отдать его для детского отделения.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, это позволит разделить взрослый и детский потоки, а также разгрузит основное здание поликлиники. Для реорганизации корпуса из регионального бюджета было выделено 5,5 млн рублей.

«В январе 2024 года получена проектно-сметная документация по капитальному ремонту системы водоснабжения, вентиляции и канализации, а также перепланировке помещений. В феврале Вологодская городская поликлиника № 4 заключила государственный контракт со строительной кампанией на выполнение капитального ремонта пристройки. За счет средств экономии от заключенного контракта проведена закупка мебели, проводятся закупочные процедуры для выполнения дополнительных работ по благоустройству прилегающей территории и детской площадки», - уточнили в пресс-службе правительства.

Ход работ проверил врио главы департамента здравоохранения Антон Еремеев. В настоящее время подрядчики устраняют выявленные недочеты, чтобы в июле новый корпус уже смог начать работу.

«У нас нет времени на раскачку. У нас есть задачи, поставленные врио губернатора Вологодской области. Порядок и дисциплина - важнее всего», - пояснил Еремеев.

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