Череповчанам рассказали, как заставить водителя автобуса включить кондиционер

Мэр Череповца Вадим Германов на своей странице ВКонтакте оценил своевременность закупки новых автобусов с кондиционерами.

В городе работают 34 новых машины с кондиционерами.



-Все машины уже работают на маршрутах, и комфортные +22 градуса в салоне должны примирить тех, кому жарко, и тех, кому дует, - порадовался было градоначальник.



Он уточнил, что подобные системы установлены и в новых трамваях, но посетовал, что порой кондиционеры ломаются.

Пользователи соцсети не согласились с такой оценкой.

- Еще бы их включали!

-Только что ехала на девятке, такая духота!

На эти претензии ответили представители автоколонны 1456.

- Наши водители включают кондиционеры в новых автобусах. В противном случае вы можете подойти к водителю во время остановки, и попросить его включить климат-контроль, - сообщили там.

Правда, комментаторы утверждают, что водители на подобные просьбы реагируют не всегда.