Вынесен приговор военнослужащему, бегавшему по лесу с ружьем

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

В конце января в соцсетях предупредили о розыске опасного преступника, разгуливающего с ружьем в Бабаевском районе.

Злоумышленника в тот же день поймали в лесу.

Как выяснилось, военнослужащий приехал в отпуск на родину и пошел в ости к приятелю из деревни Огрызово Бабаевского района. В ночь на 26 января друзья поссорились. Гость пробил хозяину голову и переломал ребра и ушел.

Под утро мужчина вломился в дом своего отца в деревне Терьково и потребовал отдать ружье и боеприпасы. Получив отказ, злоумышленник избил родителя, забрал оружие и, выпалив в стену, ушел.

На задержанного, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хищение оружия и боеприпасов, совершенное с применением насилия.

Вологодский гарнизонный военный суд приговорил виновника к пяти с половиной годам  колонии строгого режима.

Теги:
ружье лес Бабаево
Объединенная пресс-служба судов Вологодской области
 

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