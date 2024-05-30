В Вологде устранят запах канализации на перекрестке Петина и Ленинградской

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал, как власти города намерены решать проблему частого прорыва канализации на перекрестке улиц Петина и Ленинградской. По его словам, ситуация с изливами из колодцев серьезней, чем просто засоры, поэтому необходимо время для решения старой проблемы.

Накрошаев пояснил, что засоры возникают по двум причинам. Первая – вологжане выбрасывают в канализацию весь мусор - подгузники, различные предметы, тряпки, строительный мусор (на фото). Вторая – изношенность сетей.

«После провала коллектора в ноябре 2022 года выполнен ремонт, из-за угрозы обрушения близлежащих объектов новый участок проложен с перепадом высоты. В этом месте и возникает затор. Чтобы реконструировать, требуется проект и серьезные инвестиции. Всего под замену около 300 м сетей», - написал Накрошаев в соцсетях.

Врио мэра уточнил, что проект замены канализационных сетей уже готов и проходит стадию согласования. Власти города надеются получить положительное заключение в конце июля этого года.

Правда, сами работы по замене сетей начнутся, по предварительным данным, в 2025 году. Примерная стоимость ремонта оценивается в 50 млн рублей.