Под Харовском 82-летняя женщина почти четверо суток блуждала по лесу

[ Общество ]

В Харовском округе 82-летняя пенсионерка Вера Аркадьевна почти четверо суток блуждала по лесу. Женщина пропала в ночь на 26 мая. Как было указано в ориентировке, около полуночи она ушла в неизвестном направлении. Поиски пенсионерки осложнялись болотистой и заросшей кустарником местностью.

Только вчера, как сообщает поисковый отряд «Юк-Спас» в соцсетях, бабушку удалось найти.   

«Пенсионерка сильно обезвожена и вымотана, ее передали медикам и сейчас ей ничего не угрожает», - написали волонтеры в соцсетях.

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