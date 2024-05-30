Под Харовском 82-летняя женщина почти четверо суток блуждала по лесу

В Харовском округе 82-летняя пенсионерка Вера Аркадьевна почти четверо суток блуждала по лесу. Женщина пропала в ночь на 26 мая. Как было указано в ориентировке, около полуночи она ушла в неизвестном направлении. Поиски пенсионерки осложнялись болотистой и заросшей кустарником местностью.

Только вчера, как сообщает поисковый отряд «Юк-Спас» в соцсетях, бабушку удалось найти.