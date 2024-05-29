Андрей Луценко заявил о готовности региона к летней оздоровительной кампании

Заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов на заседании фракции ЗСО «Единая Россия» подвел итоги предыдущей летней оздоровительной кампании и рассказал об организации детского отдыха в текущем году.

117 тысяч детей было охвачено различными формами отдыха в 2023 году, из них 32 тысячи посетили летние лагеря внутри региона, еще 3 тысячи – за его пределами. 4,8 тысячи детей были трудоустроены. Бюджет оздоровительной кампании составил почти 800 млн рублей.

«В текущем году планируем сохранить охват детей на уровне 2023 года. До 5,1 тысячи будет увеличено количество трудоустроенных ребят. Бюджет оздоровительной кампании составит 1,18 млрд рублей, что значительно выше уровня предыдущего года. В этом году нам выделены федеральные средства на возведение модульных конструкций и проведение ремонтов в загородных лагерях», - сообщил Александр Ершов.

В большинстве лагерей подготовительные работы к приему детей завершаются или уже завершены. Выполнена акарицидная обработка территорий, проводятся проверочные мероприятия. По словам заместителя Губернатора, главная задача – обеспечить безопасность отдыха детей.

На укрепление материальной базы семи загородных лагерей выделено почти 27 млн рублей. В следующем году эта сумма может быть увеличена, поскольку есть высокая потребность в проведении ремонтных работ и переоснащении мест отдыха.

Особое внимание уделяется детям из семей военнослужащих. Более 1,5 тысяч детей подали заявки на различные формы отдыха. Все путевки предоставляются бесплатно. Также регион примет 750 детей из Алчевска. Первые 100 человек посетят лагерь «Импульс» уже в начале июня. Ранее, в начале апреля, в Вологодскую область на отдых отправились школьники из Белгородской области. Прорабатывается возможность принять дополнительно 200 детей.