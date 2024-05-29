Почти 560 семей приобрели жильё в сельской местности Вологодской области при поддержке РСХБ

С начала 2024 года Россельхозбанк выдал сельскую ипотеку более чем на 110 млн рублей, что на 9,5% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Всего же за время реализации программы – с 2020 года – около 560 семей в Вологодской области смогли приобрести жильё в сельской местности. На эти цели банк выдал более 1,1 млрд рублей.

Около 75% общих выдач сельской ипотеки приходится на РСХБ. Приоритетной задачей этой программы является поддержка развития сельских территорий и стимулирование жизни в сельской местности. Россельхозбанк стремится помочь жителям сельских районов реализовать жилищные потребности и обеспечить доступ к качественному жилью, улучшить качество жизни в сёлах.

«Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам отличную возможность реализовать мечту – жить за городом. Программа разработана с учетом особых потребностей жителей и направлена на поддержку развития сельских территорий», – отметил директор Вологодского центра развития бизнеса Россельхозбанка Сергей Нечаев.

РСХБ предоставляет возможность воспользоваться сельской ипотекой на следующие цели: строительство на земельном участке, который находится в собственности; приобретение земельного участка с последующим на нём строительством; приобретение объекта на сельских территориях.

«В конце прошлого года я решил приобрести небольшой жилой дом в сельской местности рядом с городом. Изучал условия предоставления ипотеки в разных банках. Обратившись в Россельхозбанк, я узнал, что существует специальная государственная программа «Сельская ипотека». Мне всё подробно и понятно объяснил сотрудник банка, который сопровождал меня на протяжении всего процесса получения кредита. Сделку провели максимально быстро, скоро приступаю к постройке дома. Всем рекомендую эту программу», – поделился мнением клиент банка Дмитрий Радужев.

Для удобства клиентов предлагается цифровой формат оформления заявки на кредит – платформы Своё Жильё и Своё Село. Данные платформы позволяют не только оформить заявку дистанционно, но и воспользоваться следующими сервисами: конструктор будущего дома, благоустройство территории, проверка документов по выбранному объекту. База портала содержит более 4 тысяч проектов загородных домов, а также порядка полутора тысяч аккредитованных Банком подрядчиков. Это прекрасная возможность получить доступное и выгодное финансирование. По вопросам кредитования обращайтесь в ближайшие офисы банка или на официальный сайт https://www.rshb.ru/natural/loans/selo

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