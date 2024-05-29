В областной детской больнице новый главврач

В Вологодской областной детской больнице новый главный врач. Им стал уроженец Саратова Андрей Логвин. Сегодня новый главврач был представлен коллективу врио начальника департамента здравоохранения Антоном Еремеевым.

Как пояснили в департаменте здравоохранения области, Андрей Логвин – врач в третьем поколении.

Окончил педиатрический факультет Саратовского государственного медицинского университета и прошел клиническую интернатуру по специальностям «Детская хирургия» и «Травматология-ортопедия».

Работал детским хирургом в детском экстренном отделении гнойной хирургии Клинической больницы им С.Р. Миротворцева СГМУ, врачом-травматологом-ортопедом бригады экстренного реагирования ГУ «Центр медицины катастроф», врачом травматологом-ортопедом в реанимационно-спасательной бригаде. Руководил рядом медицинских центров, в том числе сетевого медицинского холдинга по Приволжскому региону.