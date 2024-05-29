В мае спрос на аренду электросамокатов вырос на четверть

Аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего электросамокаты в аренду берут россияне 25-44 лет, а также пользователи 45+, которые впервые обогнали по размеру молодежную аудиторию. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе изучения обезличенных данных абонентов.

Уже по итогам марта посещаемость сервисов кикшеринга выросла почти на 30% в сравнении с тем же месяцем 2023 года. Снежное начало мая так же не отбило у россиян желания кататься — интернет-трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26%.

Среди жителей Вологды за этот же период популярность сервисов кикшеринга увеличилась в 2 раза. Жители региона также активно арендуют самокаты в путешествиях – трафик на сайты проката, которые работают за пределами Вологодской области, с начала мая вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители других городов Северо-Западного федерального округа также стали чаще интересоваться кикшерингом. Так, в Санкт-Петербурге интерес вырос в 1,5 раза, а в Петрозаводске объем трафика увеличился сразу в 4 раза.

На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики — россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.

Чаще арендовать электросамокаты все еще предпочитают мужчины (54%), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%. Наибольшую активность в сервисах кикшеринга проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.

В России первые проекты кикшеринга появились в 2018 году в Москве. В 2019 году самокаты ключевых сервисов стали доступны в Санкт-Петербурге. Сейчас география рынка аренды электросамокатов охватывает более 100 российских городов. Ожидается, что к 2025 году общий парк самокатов в кикшеринге превысит 500 000 единиц.

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