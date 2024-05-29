Гарантийные осмотры отремонтированных дворов проводят в Вологде

В Вологде проводят гарантийные осмотры дворов, отремонтированных по программе «Комфортная городская среда». Ревизии проходят при участии представителей администрации Вологды, депутатов, представителей ТОС и местных жителей.

На все дворы, отремонтированные по нацпроекту, действует 5-летняя гарантия.

«В целом состояние проверенных на данный момент территорий не вызывает серьезных нареканий, но встречаются и недочеты. Например, трещины в асфальтобетонном покрытии проезжей части и тротуара. Редко, но встречается отхождение бортового камня и небольшие просадки покрытия. Все замечания подрядчики берут в работу. До 31 июля в рамках гарантийных обязательств они будут устранены. После этого мы повторно осмотрим территории, на которых были выявлены нарушения», – рассказала руководитель МУ «Служба городского хозяйства» Юлия Попова.

Так, во дворе на улице Октябрьской, 27, который отремонтировали в прошлом году, есть ряд замечаний на застой воды после дождя. Во дворах на ул. Октябрьская, 21а, Кирова, 16 и 22 жители указали на трещины в асфальте. Все недочеты подрядчик будет устранять по гарантии.