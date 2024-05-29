Разметку на городские улицы начали наносить в Вологде

В Вологде проводятся работы по нанесению дорожной разметки. Контроль работ осуществляют специалисты Службы городского хозяйства с помощью ретрорефлектометра – прибора для определения коэффициента светоотражения. Уже проведены проверки на восьми улицах.

«Есть замечания по геометрии дорожной разметки на улицах Гончарной, Марии Ульяновой и Советском проспекте. Также замечания есть по улице Мира и Торговой площади по световозвращению. Кроме того, в социальных сетях поступают жалобы от вологжан, что на Октябрьском мосту некачественно нанесена разметка – не совпадает геометрия, нет ровных линий. Подрядчику информацию передали, он будет исправлять работу в рамках гарантийных обязательств», – рассказала руководитель муниципального учреждения «Служба городского хозяйства» Юлия Попова.

На данный момент разметку в городе наносят краской, в следующем году планируется с помощью спрей-пластика.