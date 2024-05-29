Молодых предпринимателей Вологодской области научат, как получить грант 500 тысяч рублей

В Центре «Мой бизнес» Вологодской области в июне стартует обучение в «Школе предпринимательства». После получения сертификата участника молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно могут подать документы на грант до 500 тысяч рублей.
Обучение будет включать в себя:
- проведение диагностики своего бизнеса
- определение своих сильных сторон как управленца
- инструменты работы с командой
- отработка навыков формулирования ценностных предложений и рекламных слоганов так, чтобы вас слышали и понимали.
Обучение реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».