Вологодский депутат отстоял право на квартиру вологжанки

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Владислав Зворыкин помог вологжанке сохранить право на квартиру, из которой ее могли выселить по решению суда.

Во время личного приема у депутата Наталья Ивановна (имя изменено) рассказала, что живет в заречной части Вологды в двухкомнатной благоустроенной квартире более 25 лет. С выходом на пенсию ее материальное положение ухудшилось, из-за чего начали расти долги за ЖКУ. Администрация города направила исковое заявление о расторжении договора социального найма и выселении.

Основанием для выселения без предоставления жилья послужили наличие задолженности за оплату ЖКУ, а также акты управляющей компании, в которых говорилось, что в квартире давно никто не проживает.

Вологжанка также рассказала, что от пенсии на жизнь у нее оставалось порядка 9 тысяч рублей, однако она не воспользовалась правом сохранения минимального прожиточного минимума, чтобы быстрее погасить образовавшийся долг. В результате за долги в квартире были отключены электричество, газ и горячая вода.

Владислав Зворыкин во время личного приема вручил вологжанке полноценный продуктовый набор и после изучения документов принял решение обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Для начала по рекомендации депутата Наталья Ивановна обратилась с заявлением о приватизации жилого помещения. Также депутатом была подготовлена аргументированная апелляционная жалоба. В ней было указано, что с 2013 года вологжанка в общей сложности оплатила порядка 800 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Это является доказательством того, что вологжанка не является злостным неплательщиком. Также в заявлении было указано, что заявлять о непроживании ответчика в квартире недопустимо.

Судебная коллегия Вологодского областного суда по гражданским делам отменила решение городского суда, и Наталья Ивановна сохранила свое законное право на квартиру.

«Помощь людям - это наша первоочередная задача. Ситуации бывают разные, люди зачастую не знают, как поступить в той или иной ситуации. Тогда на помощь приходим мы - совместно выстраиваем план решения проблемы и пошагово ведем заявителей. Здесь важно понимать, что безвыходных ситуаций не бывает и важен комплексный подход к решению сложившейся проблемы», - пояснил Владислав Зворыкин.

Владислав Валерианович также рассказал, что за последние 17 месяцев в его приемную поступило 1073 обращения, 113 из них уже успешно решены в пользу жителей региона. Общая сумма побед в финансовом эквиваленте составила более 158 миллионов рублей.

На депутатский прием в приемную Зворыкина В.В. может записаться абсолютно каждый. Прием проводится по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 42, 1 этаж. Телефон для записи: 8(817)-259-51-52.