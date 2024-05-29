Большой праздничный марафон пройдет в Вологде в День защиты детей

Общегородской праздник пройдет в Вологде 1 июня на площади Революции. Вологжане и гости города смогут принять участие в различных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей и Году семьи. В этом году свои проекты в рамках праздника объединили администрация Вологды и общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых».

В 12 часов будет дан старт 14-го сезона городского проекта "Город детства". В рамках праздничного марафона пройдет концерт творческих коллективов города и области. Также на главной сцене Вологды выступят победители конкурса «Маленькая страна». В 15.00 на сцену выйдет ансамбль народной музыки «Солнцеворот» Вологодской областной государственной филармонии с музыкальной программой для детей «Веселое путешествие семьи Финтифлюшкиных».

В 16.00 начнется концерт от продюсерского центра «Звучи», а также муниципальных и частных учреждений дополнительного образования. В 18 часов на сцену выйдет Молодежный эстрадный хор Вологодского областного колледжа искусств. Завершит музыкальную часть праздника выступление группы «5утра», которая известна по музыкальному хиту «Давай сбежим» («Искорки»).

Также на протяжении всего дня на площади будут работать шатры по нескольким трекам: «Родные-Любимые», «Юннаты Первых», «Российское общество «Знание», «БлагоТвори» и «Творчество». Пройдут мастер-классы, лекции, тренинги, также будет организована детская зона с аниматорами, семейный шахматный турнир от клуба «Чемпион». С 11.00 до 16.00 состоится «Детская финансовая ярмарка», где все желающие смогут принять участие в мастер-классах по финансам и расходованию бюджета, квест-играх, тренингах на мышление, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Праздничные программы также пройдут в Кремлёвском саду, парке Ветеранов, Рождественском парке, Осановской роще и Фрязиновском парке. В 13.00 в креативном пространстве «Салют, молодежь!» состоится финал конкурса «Архитектурные шляпы».