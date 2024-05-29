Ели у Вологодского драмтеатра будут вырублены

[ Общество ]

Ели у Вологодского драмтеатра, из-за которых идут споры в соцсетях, все-же будут вырублены. Об этом заявил директор театра Геннадий Травинов. По его словам, если деревья сейчас не убрать, позже они могут упасть сами.

«Мы советовались со специалистами и проводили соответствующие изыскания. Итог всех встреч и окончательное мнение – рубить, нельзя оставить. Под слоем земли, где растут ели, – бетон. Насыпать сверху земли – не выдержат подпорные стенки стереобата. Да и если тронешь ель в процессе благоустройства, она может упасть. Если не сразу, то потом – на гуляющих рядом людей, ведь здесь будет зона отдыха. Опасно и чревато», - рассказал Геннадий Травинов.

Директор драмтеатра также напомнил, что одно дерево упало в 2019 году во время первого этапа благоустройства. К тому же ветки елей сейчас уже задевают провода, что представляет опасность.

Впрочем, вместо старых елей, как заявил Травинов, будут высажены новые деревья, чтобы зеленая зона осталась.          

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Драмтеатр благоустройство
 

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