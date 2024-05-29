Вдове погибшего в Вожеге под снегом рабочего заплатят 4,5 млн

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Трагедия случилась 9 марта 2023 года. На 49-летнего рабочего обрушилась не выдержавшая веса снега крыша ангара, в котором он работал. Мужчину задавило насмерть.

В процессе расследования выяснилось, что хранилище использовалось владельцем не по назначению: там должны были храниться овощи, а не доски, которые сортировал в момент гибели селянин.

Директора предприятия привлекли к уголовной ответственности и приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

Вдова погибшего после этого подала иск, потребовав взыскать в предприятия деньги за моральный вред и возмещение вреда вследствие повреждения здания и нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации постройки.
 
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, иск удовлетворили.  Вожегодский районный суд в компенсацию за моральный вред взыскал с фирмы полтора миллиона рублей, а сверх этой суммы - еще три миллиона.

Теги:
рабочий крыша снег
СУ СК РФ по Вологодкой области
 

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