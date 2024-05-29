Стали известны аттракционы, которые установят в парке Ветеранов Вологды

Администрация Вологды выставила на сайте госзакупок техническую документацию на закупку аттракционов, которые будут установлены в парке Ветеранов. Их общая стоимость составляет 58,6 млн рублей.

В парке установят 6 аттракционов. В списке – павильоны «Автодром», «Бабочки», «Пиратский корабль», «Рельсовый поезд», цепочная карусель «Фрукты» и аттракцион «Крылатые качели». Подрядчика будет известен в середине июня.

Напомним, парк Ветеранов в 2022 году стал победителем в онлайн-голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году прошла первая очередь работ по его благоустройству на общую сумму 107 млн руб.