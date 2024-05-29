Стали известны аттракционы, которые установят в парке Ветеранов Вологды

[ Общество ]

Администрация Вологды выставила на сайте госзакупок техническую документацию на закупку аттракционов, которые будут установлены в парке Ветеранов. Их общая стоимость составляет 58,6 млн рублей.  

В парке установят 6 аттракционов. В списке – павильоны «Автодром», «Бабочки», «Пиратский корабль», «Рельсовый поезд», цепочная карусель «Фрукты» и аттракцион «Крылатые качели». Подрядчика будет известен в середине июня.

Напомним, парк Ветеранов в 2022 году стал победителем в онлайн-голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году прошла первая очередь работ по его благоустройству на общую сумму 107 млн руб.

Теги:
парк ветеранов аукцион
 

Последние новости

Ели у Вологодского драмтеатра будут вырублены
Вдове погибшего в Вожеге под снегом рабочего заплатят 4,5 млн
Грузовик упал на бок под Великим Устюгом
Стали известны аттракционы, которые установят в парке Ветеранов Вологды
Вологодские спортсмены завоевали 10 медалей кубка России по ездовому спорту
Заявления на выплату за долгую совместную жизнь уже подали 224 вологодских пары
Череповецкая спортсменка стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
Заявления о приеме в первый класс принимаются на Вологодчине до 30 июня
В Тарногском районе дети уговорили суд не лишать маму родительских прав
В Вологде накануне начали борьбу с борщевиком