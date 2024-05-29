Вологодские спортсмены завоевали 10 медалей кубка России по ездовому спорту

Вологодские спортсмены завоевали 10 медалей второго этапа кубка России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины).

Всероссийские соревнования «Белые ночи» прошли в Ленинградской области с 24 по 26 мая.

Вологодские спортсмены со своими четвероногими друзьями завоевали 3 золота, 2 серебра и 5 бронзовых медалей.

Победителями соревнований стали Алексей Перевозчиков (карт 4 собаки), Михаил Сидоров (скутер 1 собака мужчины) и Соколов Савелий (кросс 1 собака юноши 12-14 лет).

Кубок России продолжится ранней осенью. Третий этап турнира пройдёт в Тюменской области, а 4-й заключительный в Свердловской области в сентябре.