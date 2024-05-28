Заявления на выплату за долгую совместную жизнь уже подали 224 вологодских пары

Размер выплаты для юбиляров-долгожителей - десять тысяч рублей.

Как сообщил начальник областного департамента социальной защиты населения Николай Рындин, заявления на получение денег подали 224 семьи.

Эту сумму вправе получить супруги-россияне, прожившие в нашей области пяти лет. Все 50, 60 или 70 лет нужно провести не просто под одной крышей. В случае развода или признания брака судом недействительным выплата не положена.

Не заплатят и тем, кто отметил золотую, бриллиантовую или благодатную свадьбу до 1 января текущего года.

Те, у кого такое право есть, могут обратиться в МФЦ или в филиал центра социальных выплат по месту жительства в течение одного года до и одного года после наступления юбилея. Заявление подается одним из супругов, либо его представителем – по доверенности в простой письменной форме.